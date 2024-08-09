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Определились финалисты женского турнира по гандболу на Олимпиаде-2024

Определились финалисты женского турнира по гандболу на Олимпиаде-2024
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Определились участники женского финала турнира по гандболу на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Ими стали команды Франции и Норвегии. Сборные Швеции и Дании сразятся друг с другом за бронзовые медали.

Олимпийские игры (ж) . Финал
10 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (ж) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 11:00 МСК
Дания
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимали участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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