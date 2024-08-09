Шведские «пляжники» Давид Оман и Йонатан Хелльвиг стали вторыми финалистами Олимпиады-2024

Шведские «пляжники» Давид Оман и Йонатан Хелльвиг пробились в финальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В полуфинальном матче Оман и Хелльвиг обыграли тандем из Катара Шериф Юнусс / Ахмед Тиджан (бронзовые призёры Олимпийских игр – 2020 в Токио). Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:13, 21:17) в пользу шведов.

За золотые медали Олимпиады-2024 Оман и Хелльвиг сразятся с немецкими «пляжниками» Нильсом Элерсом и Клменсом Виклером, которые в полуфинале одолели чемпионов Токио-2020 — норвежский тандем Андерс Мол/Кристиан Сёрум.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.