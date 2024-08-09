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Вольная борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 8 августа

Вольная борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 8 августа
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8 августа прошли соревнования по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Женщины, до 53 кг

  1. Акари Фудзинами (Япония).
  2. Лусия Йепес (Эквадор).
  3. Цяньюй Пан (Китай), Хёгён Цой (КНДР).

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях представлены 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

На Олимпиаде-2024 6 августа было разыграно 19 комплектов наград в восьми видах спорта (конный спорт, парусный спорт, прыжки в воду, скейтбординг, борьба, лёгкая атлетика, велоспорт, бокс). По итогам всех соревнований сборная США вновь сместила команду Китая с первой строчки в медальном зачёте Игр.

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