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Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 8 августа, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 8 августа, таблица
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Завершился очередной соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 8 августа 2024 года.

По итогам всех соревнований сборная США вновь сместила команду Китая с первой строчки в медальном зачёте Игр. В активе американцев 104 медали (30 золотых, 38 серебряная и 36 бронзовых). В активе Китая 73 медали: 29 золотых, 25 серебряных и 19 бронзовых. Тройку лучших замыкает Австралия (45 медалей: 18 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых).

В активе российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, на данный момент одна медаль — серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

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