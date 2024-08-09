Леброн ликовал, Трэвис Скотт наблюдал с трибуны. Фото победы сборной США

Вчера, 8 августа, состоялся полуфинальный матч баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, в рамках которого встречались национальные команды США и Сербии. Игра закончилась со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15) в пользу американской сборной.

Самым результативным игроком в составе национальной команды США стал разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 36 очков, восемь подборов и две результативные передачи. В составе Сербии чаще всего кольцо американцев поражал Богдан Богданович. В его активе 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

Лучшие кадры встречи сборных США и Сербии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Лёгкий форвард и лидер сборной США Леброн Джеймс стал автором очередного уникального достижения в истории Олимпийских игр.

После полуфинального матча на Олимпиаде в Париже с национальной командой Сербии в активе Джеймса стало 300 очков, 125 подборов и 125 результативных передач в истории Игр, чего, как информирует статистический сервис StatMamba, больше не удавалось добиться ни одному игроку.