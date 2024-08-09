«Ещё никогда так не был горд собой». Ноа Лайлз — о том, что завоевал бронзу ОИ с ковидом

Чемпион Олимпиады-2024 в беге на 100 м американский легкоатлет Ноа Лайлз после того, как ему оказали медицинскую помощь на финише финала забега на 200 м на Играх-2024, подтвердил информацию о том, что у него ковид.

По словам Ноа, он проснулся во вторник, 6 августа, и почувствовал себя ужасно, после чего сделал тест на коронавирус, который оказался положительным.

«Моей первой мыслью было не паниковать. Успокаивал себя: «Я был в худших ситуациях. Я бежал в худших условиях. Но, конечно, болезнь сказалась.

Я ещё никогда не был так горд собой. Я рад, что смог приехать сюда и завоевать бронзовую медаль. На прошлой Олимпиаде я был очень разочарован бронзой… А на этот раз я не могу быть более гордым», — приводит слова Лайлза МОК со ссылкой на эфир NBC.

Лёгкая атлетика. Олимпиада-2024, Париж. Бег на 200 м. Мужчины. Финал:

1. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 19,46.

2. Кеннет Беднарек (США) — 19,62.

3. Ноа Лайлз (США) — 19,70.