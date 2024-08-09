Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований, медали 8 августа

8 августа прошли соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже. Было разыграно два последних комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Олимпиада-2024. Греко-римская борьба, мужчины. Результаты

До 67 кг. Утешительный раунд

Амантур Исмаилов (Кыргызстан) — Мате Немеш (Сербия) — 8:0.

(Кыргызстан) — Мате Немеш (Сербия) — 8:0. Луис Альберто Орта Санчес (Куба) — Ишак Гаю (Алжир) — 9:0.

До 87 кг. Утешительный раунд

Турпал Бисултанов (Дания) — Лаша Гобадзе (Грузия) — 6:0.

(Дания) — Лаша Гобадзе (Грузия) — 6:0. Карлос Андрес Муньос Харамильо (Колумбия) — Аркадиуш Кулинич (Польша) — 1:3.

До 67 кг. За третье место

Амантур Исмаилов (Кыргызстан) — Хасрат Джафаров (Азербайджан) — 0:8.

(Азербайджан) — 0:8. Луис Альберто Орта Санчес (Куба) — Славик Галстян (Армения) — 7:0.

До 87 кг. За третье место

Аркадиуш Кулинич (Польша) — Жан Беленюк (Украина) — 1:3.

(Украина) — 1:3. Турпал Бисултанов (Дания) — Давид Лошонци (Венгрия) — 2:1.

До 67 кг. Финал

Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран) — Парвиз Насибов (Украина) — 6:5.

До 87 кг. Финал

Алиреза Мохмадипиани (Иран) — Семён Новиков (Болгария) — 0:7.

Таким образом, медали в греко-римской борьбе были разыграны следующим образом:

Олимпиада-2024. Греко-римская борьба, мужчины. Медали

До 67 кг:

Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран) Парвиз Насибов (Украина) Хасрат Джафаров (Азербайджан) и Луис Альберто Орта Санчес (Куба)

До 87 кг:

Семён Новиков (Болгария) Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран) Турпал Бисултанов (Дания) и Жан Беленюк (Украина)

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях представлены 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

На Олимпиаде-2024 6 августа было разыграно 19 комплектов наград в восьми видах спорта (конный спорт, парусный спорт, прыжки в воду, скейтбординг, борьба, лёгкая атлетика, велоспорт, бокс). По итогам всех соревнований сборная США вновь сместила команду Китая с первой строчки в медальном зачёте Игр.

Россияне на ОИ-2024 в составе других сборных: