Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований, медали 8 августа

8 августа прошли соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже. Было разыграно два последних комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Олимпиада-2024. Греко-римская борьба, мужчины. Результаты
До 67 кг. Утешительный раунд
- Амантур Исмаилов (Кыргызстан) — Мате Немеш (Сербия) — 8:0.
- Луис Альберто Орта Санчес (Куба) — Ишак Гаю (Алжир) — 9:0.
До 87 кг. Утешительный раунд
- Турпал Бисултанов (Дания) — Лаша Гобадзе (Грузия) — 6:0.
- Карлос Андрес Муньос Харамильо (Колумбия) — Аркадиуш Кулинич (Польша) — 1:3.
До 67 кг. За третье место
- Амантур Исмаилов (Кыргызстан) — Хасрат Джафаров (Азербайджан) — 0:8.
- Луис Альберто Орта Санчес (Куба) — Славик Галстян (Армения) — 7:0.
До 87 кг. За третье место
- Аркадиуш Кулинич (Польша) — Жан Беленюк (Украина) — 1:3.
- Турпал Бисултанов (Дания) — Давид Лошонци (Венгрия) — 2:1.
До 67 кг. Финал
- Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран) — Парвиз Насибов (Украина) — 6:5.
До 87 кг. Финал
- Алиреза Мохмадипиани (Иран) — Семён Новиков (Болгария) — 0:7.
Таким образом, медали в греко-римской борьбе были разыграны следующим образом:
Олимпиада-2024. Греко-римская борьба, мужчины. Медали
До 67 кг:
- Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран)
- Парвиз Насибов (Украина) Хасрат
- Джафаров (Азербайджан) и Луис Альберто Орта Санчес (Куба)
До 87 кг:
- Семён Новиков (Болгария)
- Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран)
- Турпал Бисултанов (Дания) и Жан Беленюк (Украина)
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях представлены 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.
На Олимпиаде-2024 6 августа было разыграно 19 комплектов наград в восьми видах спорта (конный спорт, парусный спорт, прыжки в воду, скейтбординг, борьба, лёгкая атлетика, велоспорт, бокс). По итогам всех соревнований сборная США вновь сместила команду Китая с первой строчки в медальном зачёте Игр.
Россияне на ОИ-2024 в составе других сборных: