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Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований, медали 8 августа

Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований, медали 8 августа
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8 августа прошли соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже. Было разыграно два последних комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Олимпиада-2024. Греко-римская борьба, мужчины. Результаты

До 67 кг. Утешительный раунд

До 87 кг. Утешительный раунд

  • Турпал Бисултанов (Дания) — Лаша Гобадзе (Грузия) — 6:0.
  • Карлос Андрес Муньос Харамильо (Колумбия) — Аркадиуш Кулинич (Польша) — 1:3.

До 67 кг. За третье место

  • Амантур Исмаилов (Кыргызстан) — Хасрат Джафаров (Азербайджан) — 0:8.
  • Луис Альберто Орта Санчес (Куба) — Славик Галстян (Армения) — 7:0.

До 87 кг. За третье место

До 67 кг. Финал

  • Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран) — Парвиз Насибов (Украина) — 6:5.

До 87 кг. Финал

  • Алиреза Мохмадипиани (Иран) — Семён Новиков (Болгария) — 0:7.

Таким образом, медали в греко-римской борьбе были разыграны следующим образом:

Олимпиада-2024. Греко-римская борьба, мужчины. Медали

До 67 кг:

  1. Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран)
  2. Парвиз Насибов (Украина) Хасрат
  3. Джафаров (Азербайджан) и Луис Альберто Орта Санчес (Куба)

До 87 кг:

  1. Семён Новиков (Болгария)
  2. Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран)
  3. Турпал Бисултанов (Дания) и Жан Беленюк (Украина)

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях представлены 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

На Олимпиаде-2024 6 августа было разыграно 19 комплектов наград в восьми видах спорта (конный спорт, парусный спорт, прыжки в воду, скейтбординг, борьба, лёгкая атлетика, велоспорт, бокс). По итогам всех соревнований сборная США вновь сместила команду Китая с первой строчки в медальном зачёте Игр.

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