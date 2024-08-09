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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 13-го дня, 8 августа

Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 13-го дня, 8 августа
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8 августа на летней Олимпиаде – 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финалов.

8 августа, четверг. День 13-й. Результаты финалов

Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км;

  1. Шарон ван Раувендал (Нидерланды)
  2. Моеша Джонсон (Австралия)
  3. Жиневра Таддеучи (Италия)

Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость;

  1. Веддрик Леонардо (Индонезия)
  2. Пэн У (Китай)
  3. Сэмуэль Уотсон (США)

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м;

  1. Китай
  2. Италия
  3. Испания

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-четвёрки. 500 м;

  1. Новая Зеландия
  2. Германия
  3. Венгрия

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-четвёрки. 500 м;

  1. Германия
  2. Австралия
  3. Испания

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м;

  1. Сийи Се (Китай)
  2. Ван Цзунюань (Китай)
  3. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика)

Тяжёлая атлетика. Женщины. 59 кг;

  1. Шифан Ло (Китай)
  2. Мод Шаррон (Канада)
  3. Ко Синчунь (Китайский Тайбэй)

Парусный спорт. Женщины. Кайт;

  1. Элинор Олдридж (Великобритания)
  2. Лорьян Ноло (Франция)
  3. Аннелус Ламмертс (Нидерланды)

Хоккей на траве. Мужчины. Германия — Нидерланды;

  1. Нидерланды
  2. Германия

Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин;

  1. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)
  2. Хетти ван де Ваув (Нидерланды)
  3. Эмма Финукейн (Великобритания)

Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум по очкам;

  1. Бенжамен Тома (Франция)
  2. Юри Лейтау (Португалия)
  3. Фабио ван ден Боссхе (Бельгия)

Тяжёлая атлетика. Мужчины. 73 кг;

  1. Ризки Джуниансях (Индонезия)
  2. Вирапхон Вичума (Таиланд)
  3. Божидар Андреев (Болгария)

Греко-римская борьба. До 67 кг;

1. Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран)

2. Парвиз Насибов (Украина)

3. Хасрат Джафаров (Азербайджан)

4. Луис Орта (Куба)

Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Женщины;

  1. Тара Дэвис (США)
  2. Малайка Миамбо (Германия)
  3. Жасмин Мур (США)

Лёгкая атлетика. Метание копья. Мужчины;

  1. Аршад Надим (Пакистан)
  2. Нирадж Чопра (Индия)
  3. Андерсон Питерс (Гренада)

Лёгкая атлетика. 200 м. Мужчины;

  1. Летсиль Тебого (Ботсвана)
  2. Кеннет Беднарек (США)
  3. Ноа Лайлз (США)

Греко-римская борьба. До 87 кг;

1. Семён Новиков (Болгария)

2. Алиреза Мохмадипиани (Иран)

3. Алиреза Мохмадипиани (Дания)

4. Жан Беленюк (Украина)

Вольная борьба. Женщины. До 53 кг;

1. Акари Фудзинами (Япония)

2. Лусия Йепес (Эквадор)

3. Цяньюй Пан (Китай)

4. Хёгён Цой (КНДР)

Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг;

1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)

2. Заид Карим (Иордания)

3. Эдивал Маркес Кирино Понтес (Бразилия)

4. Лян Юшуай (Китай)

Лёгкая атлетика. 400 м с/б. Женщины;

1. Сидни Маклафлин (США)

2. Анна Кокрелл (США)

3. Фемке Бол (Нидерланды)

4. Джасмин Джонс (США)

Тхэквондо. Женщины. До 57 кг;

1. Ким Ю Джин (Южная Корея)

2. Нахид Кияничанде (Иран)

3. Ализадех Кимия (Болгария)

4. Скайлар Парк (Канада)

Лёгкая атлетика. 110 м с/б. Мужчины;

  1. Грант Холлоуэй (США)
  2. Даниэль Робертс (США)
  3. Рашид Бродбелл (Ямайка)

Бокс. Мужчины. До 51 кг;

  1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
  2. Бийаль Беннама (Франция)

Бокс. Женщины. До 51 кг.

  1. Чан Юань (Китай)
  2. Хатидже Акбас (Турция)
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