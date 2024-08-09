Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 13-го дня, 8 августа

8 августа на летней Олимпиаде – 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финалов.
8 августа, четверг. День 13-й. Результаты финалов
Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км;
- Шарон ван Раувендал (Нидерланды)
- Моеша Джонсон (Австралия)
- Жиневра Таддеучи (Италия)
Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость;
- Веддрик Леонардо (Индонезия)
- Пэн У (Китай)
- Сэмуэль Уотсон (США)
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м;
- Китай
- Италия
- Испания
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-четвёрки. 500 м;
- Новая Зеландия
- Германия
- Венгрия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-четвёрки. 500 м;
- Германия
- Австралия
- Испания
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м;
- Сийи Се (Китай)
- Ван Цзунюань (Китай)
- Осмар Ольвера Ибарра (Мексика)
Тяжёлая атлетика. Женщины. 59 кг;
- Шифан Ло (Китай)
- Мод Шаррон (Канада)
- Ко Синчунь (Китайский Тайбэй)
Парусный спорт. Женщины. Кайт;
- Элинор Олдридж (Великобритания)
- Лорьян Ноло (Франция)
- Аннелус Ламмертс (Нидерланды)
Хоккей на траве. Мужчины. Германия — Нидерланды;
- Нидерланды
- Германия
Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин;
- Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)
- Хетти ван де Ваув (Нидерланды)
- Эмма Финукейн (Великобритания)
Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум по очкам;
- Бенжамен Тома (Франция)
- Юри Лейтау (Португалия)
- Фабио ван ден Боссхе (Бельгия)
Тяжёлая атлетика. Мужчины. 73 кг;
- Ризки Джуниансях (Индонезия)
- Вирапхон Вичума (Таиланд)
- Божидар Андреев (Болгария)
Греко-римская борьба. До 67 кг;
1. Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран)
2. Парвиз Насибов (Украина)
3. Хасрат Джафаров (Азербайджан)
4. Луис Орта (Куба)
Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Женщины;
- Тара Дэвис (США)
- Малайка Миамбо (Германия)
- Жасмин Мур (США)
Лёгкая атлетика. Метание копья. Мужчины;
- Аршад Надим (Пакистан)
- Нирадж Чопра (Индия)
- Андерсон Питерс (Гренада)
Лёгкая атлетика. 200 м. Мужчины;
- Летсиль Тебого (Ботсвана)
- Кеннет Беднарек (США)
- Ноа Лайлз (США)
Греко-римская борьба. До 87 кг;
1. Семён Новиков (Болгария)
2. Алиреза Мохмадипиани (Иран)
3. Алиреза Мохмадипиани (Дания)
4. Жан Беленюк (Украина)
Вольная борьба. Женщины. До 53 кг;
1. Акари Фудзинами (Япония)
2. Лусия Йепес (Эквадор)
3. Цяньюй Пан (Китай)
4. Хёгён Цой (КНДР)
Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг;
1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)
2. Заид Карим (Иордания)
3. Эдивал Маркес Кирино Понтес (Бразилия)
4. Лян Юшуай (Китай)
Лёгкая атлетика. 400 м с/б. Женщины;
1. Сидни Маклафлин (США)
2. Анна Кокрелл (США)
3. Фемке Бол (Нидерланды)
4. Джасмин Джонс (США)
Тхэквондо. Женщины. До 57 кг;
1. Ким Ю Джин (Южная Корея)
2. Нахид Кияничанде (Иран)
3. Ализадех Кимия (Болгария)
4. Скайлар Парк (Канада)
Лёгкая атлетика. 110 м с/б. Мужчины;
- Грант Холлоуэй (США)
- Даниэль Робертс (США)
- Рашид Бродбелл (Ямайка)
Бокс. Мужчины. До 51 кг;
- Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
- Бийаль Беннама (Франция)
Бокс. Женщины. До 51 кг.
- Чан Юань (Китай)
- Хатидже Акбас (Турция)
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