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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 13-го дня, 8 августа

8 августа на летней Олимпиаде – 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финалов.

8 августа, четверг. День 13-й. Результаты финалов

Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км;

Шарон ван Раувендал (Нидерланды) Моеша Джонсон (Австралия) Жиневра Таддеучи (Италия)

Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость;

Веддрик Леонардо (Индонезия) Пэн У (Китай) Сэмуэль Уотсон (США)

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м;

Китай Италия Испания

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-четвёрки. 500 м;

Новая Зеландия Германия Венгрия

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-четвёрки. 500 м;

Германия Австралия Испания

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м;

Сийи Се (Китай) Ван Цзунюань (Китай) Осмар Ольвера Ибарра (Мексика)

Тяжёлая атлетика. Женщины. 59 кг;

Шифан Ло (Китай) Мод Шаррон (Канада) Ко Синчунь (Китайский Тайбэй)

Парусный спорт. Женщины. Кайт;

Элинор Олдридж (Великобритания) Лорьян Ноло (Франция) Аннелус Ламмертс (Нидерланды)

Хоккей на траве. Мужчины. Германия — Нидерланды;

Нидерланды Германия

Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин;

Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) Хетти ван де Ваув (Нидерланды) Эмма Финукейн (Великобритания)

Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум по очкам;

Бенжамен Тома (Франция) Юри Лейтау (Португалия) Фабио ван ден Боссхе (Бельгия)

Тяжёлая атлетика. Мужчины. 73 кг;

Ризки Джуниансях (Индонезия) Вирапхон Вичума (Таиланд) Божидар Андреев (Болгария)

Греко-римская борьба. До 67 кг;

1. Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран)

2. Парвиз Насибов (Украина)

3. Хасрат Джафаров (Азербайджан)

4. Луис Орта (Куба)

Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Женщины;

Тара Дэвис (США) Малайка Миамбо (Германия) Жасмин Мур (США)

Лёгкая атлетика. Метание копья. Мужчины;

Аршад Надим (Пакистан) Нирадж Чопра (Индия) Андерсон Питерс (Гренада)

Лёгкая атлетика. 200 м. Мужчины;

Летсиль Тебого (Ботсвана) Кеннет Беднарек (США) Ноа Лайлз (США)

Греко-римская борьба. До 87 кг;

1. Семён Новиков (Болгария)

2. Алиреза Мохмадипиани (Иран)

3. Алиреза Мохмадипиани (Дания)

4. Жан Беленюк (Украина)

Вольная борьба. Женщины. До 53 кг;

1. Акари Фудзинами (Япония)

2. Лусия Йепес (Эквадор)

3. Цяньюй Пан (Китай)

4. Хёгён Цой (КНДР)

Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг;

1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)

2. Заид Карим (Иордания)

3. Эдивал Маркес Кирино Понтес (Бразилия)

4. Лян Юшуай (Китай)

Лёгкая атлетика. 400 м с/б. Женщины;

1. Сидни Маклафлин (США)

2. Анна Кокрелл (США)

3. Фемке Бол (Нидерланды)

4. Джасмин Джонс (США)

Тхэквондо. Женщины. До 57 кг;

1. Ким Ю Джин (Южная Корея)

2. Нахид Кияничанде (Иран)

3. Ализадех Кимия (Болгария)

4. Скайлар Парк (Канада)

Лёгкая атлетика. 110 м с/б. Мужчины;

Грант Холлоуэй (США) Даниэль Робертс (США) Рашид Бродбелл (Ямайка)

Бокс. Мужчины. До 51 кг;

Хасанбой Дусматов (Узбекистан) Бийаль Беннама (Франция)

Бокс. Женщины. До 51 кг.

Чан Юань (Китай) Хатидже Акбас (Турция)

Российские спортсмены на ОИ-2024