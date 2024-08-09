Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 9 августа 9.30, таблица

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам 13 соревновательных дней лидером в медальном зачёте Игр стали США, которые завоевали 30 золотых медалей, 38 серебряных и 25 бронзовых. На втором месте находится Китай, на счету которого 29 золотых, 25 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Замыкает тройку лучших в медальном зачёте Австралия, в активе которой 18 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Таблица медального зачёта ОИ-2024

В 14-й соревновательный день 9 августа будет разыгран 41 медальный комплект. Больше всего в лёгкой атлетике – восемь комплектов. Шесть будет разыграно в вольной борьбе. По четыре медальных комплекта в боксе, велоспорте и гребле на байдарках и каноэ.