Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа

В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день на турнире по лёгкой атлетике. Будет разыграно восемь комплектов медалей.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. Расписание соревнований 9 августа (время московское).