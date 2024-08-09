Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа
В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день на турнире по лёгкой атлетике. Будет разыграно восемь комплектов медалей.
Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. Расписание соревнований 9 августа (время московское).
- 11:05 — Семиборье. Прыжки в длину.
- 11:40 — Женщины. Эстафета 4x400 м. 1/2 финала.
- 12:05 — Мужчины. Эстафета 4x400 м. 1/2 финала.
- 12:20 — Семиборье. Метание копья.
- 12:30 — Мужчины. 800 м. 1/2 финала.
- 13:05 — Женщины. 100 м с барьерами. 1/2 финала.
- 20:30 — Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал.
- 20:40 — Женщины. Толкание ядра. Финал.
- 20:35 — Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал.
- 20:45 — Женщины. Прыжки в длину. Финал.
- 21:00 — Женщины. 400 м. Финал.
- 21:10 — Мужчины. Тройной прыжок. Финал.
- 21:15 — Семиборье. 800 м.
- 21:55 — Женщины. 10000 м. Финал.
- 22:45 — Мужчины. 400 м с барьерами. Финал.
Комментарии