Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа

В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по водному поло среди мужчин.

Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины. 9 августа (время московское)

14:00 — За 5-8-е места. Италия — Испания

15:35 — 1/2 финала. Сербия — США

19:00 — За 5-8-е места. Греция — Австралия

20:35 — 1/2 финала. Венгрия — Хорватия

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.