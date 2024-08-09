Гребля на байдарках и каноэ, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа

Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт четвёртый соревновательный день турнира по гребле на байдарках и каноэ. Будет разыграно четыре комплекта наград. На старт выйдет российский спортсмен Захар Петров, который выступит в 1/2 финала в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Олимпиада-2024. Гребля на байдарках и каноэ, 9 августа (время московское).