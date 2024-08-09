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Гребля на байдарках и каноэ, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа

Гребля на байдарках и каноэ, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа
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Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт четвёртый соревновательный день турнира по гребле на байдарках и каноэ. Будет разыграно четыре комплекта наград. На старт выйдет российский спортсмен Захар Петров, который выступит в 1/2 финала в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Олимпиада-2024. Гребля на байдарках и каноэ, 9 августа (время московское).

  • 11:30 — Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. 1/2 финала.
  • 11:50 — Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. 1/2 финала.
  • 12:10 — Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м. 1/2 финала.
  • 12:30 — Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. 1/2 финала.
  • 13:40 — Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал B.
  • 13:50 — Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал A.
  • 14:00 — Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал B.
  • 14:10 - Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал A.
  • 14:20 — Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал B.
  • 14:30 — Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал A.
  • 14:40 - Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал B.
  • 14:50 — Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал А.
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