Тхэквондо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа
В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоится очередной соревновательный день турнира по тхэквондо. Будет разыграно два комплекта наград в весовых категориях до 67 кг у женщин и до 80 кг у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2024. Тхэквондо, 9 августа (время начала схваток — московское):
- 10:00 — Мужчины. До 80 кг. Предварительный раунд
- 10:09 — Женщины. До 67 кг. 1/8 финала
- 10:21 — Мужчины. До 80 кг. 1/8 финала
- 15:30 — Женщины. До 67 кг. 1/4 финала
- 15:40 — Мужчины. До 80 кг. 1/4 финала
- 17:11 — Женщины. До 67 кг. 1/2 финала
- 17:24 — Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала
- 20:30 — Женщины. До 67 кг. Утешительный раунд
- 20:40 — Мужчины. До 80 кг. Утешительный раунд
- 21:19 — Женщины. До 67 кг. За третье место
- 21:35 — Мужчины. До 80 кг. За третье место
- 22:23 — Женщины. До 67 кг. Финал
- 22:39 — Мужчины. До 80 кг. Финал
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
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