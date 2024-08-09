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Тхэквондо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа

Тхэквондо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа
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В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоится очередной соревновательный день турнира по тхэквондо. Будет разыграно два комплекта наград в весовых категориях до 67 кг у женщин и до 80 кг у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2024. Тхэквондо, 9 августа (время начала схваток — московское):

  • 10:00 — Мужчины. До 80 кг. Предварительный раунд
  • 10:09 — Женщины. До 67 кг. 1/8 финала
  • 10:21 — Мужчины. До 80 кг. 1/8 финала
  • 15:30 — Женщины. До 67 кг. 1/4 финала
  • 15:40 — Мужчины. До 80 кг. 1/4 финала
  • 17:11 — Женщины. До 67 кг. 1/2 финала
  • 17:24 — Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала
  • 20:30 — Женщины. До 67 кг. Утешительный раунд
  • 20:40 — Мужчины. До 80 кг. Утешительный раунд
  • 21:19 — Женщины. До 67 кг. За третье место
  • 21:35 — Мужчины. До 80 кг. За третье место
  • 22:23 — Женщины. До 67 кг. Финал
  • 22:39 — Мужчины. До 80 кг. Финал

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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