Тхэквондо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа

В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоится очередной соревновательный день турнира по тхэквондо. Будет разыграно два комплекта наград в весовых категориях до 67 кг у женщин и до 80 кг у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2024. Тхэквондо, 9 августа (время начала схваток — московское):

10:00 — Мужчины. До 80 кг. Предварительный раунд

10:09 — Женщины. До 67 кг. 1/8 финала

10:21 — Мужчины. До 80 кг. 1/8 финала

15:30 — Женщины. До 67 кг. 1/4 финала

15:40 — Мужчины. До 80 кг. 1/4 финала

17:11 — Женщины. До 67 кг. 1/2 финала

17:24 — Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала

20:30 — Женщины. До 67 кг. Утешительный раунд

20:40 — Мужчины. До 80 кг. Утешительный раунд

21:19 — Женщины. До 67 кг. За третье место

21:35 — Мужчины. До 80 кг. За третье место

22:23 — Женщины. До 67 кг. Финал

22:39 — Мужчины. До 80 кг. Финал

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.