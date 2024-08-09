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Венгерские пловцы завоевали золото и бронзу Олимпиады-2024 на открытой воде

Венгерский спортсмен Криштоф Рашовски стал олимпийским чемпионом в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Это заключительный вид плавательной программы на Играх в Париже.

Второе место занял пловец из Германии Оливер Клемет. Бронзовую медаль завоевал ещё один представитель Венгрии Давид Бетлехем.

Олимпийские игры — 2024, Париж. Плавание на открытой воде. Мужчины, 10 км:

1. Криштоф Рашовски (Венгрия) – 1:50.52,7.

2. Оливер Клемет ( Германия) +2,1.

3. Давид Бетлехем (Венгрия) + 16,3.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.