Вольная борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа

В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день на турнире по вольной борьбе. Будет разыграно три комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток.

Олимпиада-2024. Вольная борьба 9 августа (время московское).

12:00 — Мужчины. До 57 кг. Утешительный раунд.

12:00 — Женщины. До 57 кг. Утешительный раунд.

12:00 — Мужчины. До 86 кг. Утешительный раунд.

12:30 — Мужчины. До 74 кг. 1/8 финала.

12:30 — Женщины. До 62 кг. 1/8 финала.

12:30 — Мужчины. До 125 кг. 1/8 финала.

13:50 — Мужчины. До 74 кг. 1/4 финала.

13:50 — Женщины. До 62 кг. 1/4 финала.

13:50 — Мужчины. До 125 кг. 1/4 финала.

19:15 — Мужчины. До 74 кг. 1/2 финала.

19:35 — Мужчины. До 125 кг. 1/2 финала.

19:55 — Женщины. До 62 кг. 1/2 финала.

20:30 — Мужчины. До 57 кг. За 3-е место.

20:55 — Мужчины. До 57 кг. Финал.

21:05 — Мужчины. До 86 кг. За 3-е место.

21:30 — Мужчины. До 86 кг. Финал.

21:50 — Женщины. До 57 кг. За 3-е место.

22:15 — Женщины. До 57 кг. Финал.