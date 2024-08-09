Вольная борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 9 августа

В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день на турнире по вольной борьбе. Будет разыграно три комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток.
Олимпиада-2024. Вольная борьба 9 августа (время московское).
12:00 — Мужчины. До 57 кг. Утешительный раунд.
12:00 — Женщины. До 57 кг. Утешительный раунд.
12:00 — Мужчины. До 86 кг. Утешительный раунд.
12:30 — Мужчины. До 74 кг. 1/8 финала.
12:30 — Женщины. До 62 кг. 1/8 финала.
12:30 — Мужчины. До 125 кг. 1/8 финала.
13:50 — Мужчины. До 74 кг. 1/4 финала.
13:50 — Женщины. До 62 кг. 1/4 финала.
13:50 — Мужчины. До 125 кг. 1/4 финала.
19:15 — Мужчины. До 74 кг. 1/2 финала.
19:35 — Мужчины. До 125 кг. 1/2 финала.
19:55 — Женщины. До 62 кг. 1/2 финала.
20:30 — Мужчины. До 57 кг. За 3-е место.
20:55 — Мужчины. До 57 кг. Финал.
21:05 — Мужчины. До 86 кг. За 3-е место.
21:30 — Мужчины. До 86 кг. Финал.
21:50 — Женщины. До 57 кг. За 3-е место.
22:15 — Женщины. До 57 кг. Финал.