Чемпионку Токио-2020 увезли на инвалидной коляске после завоевания серебра на ОИ-2024

Немецкая легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, олимпийская чемпионка — 2022 Малайка Миамбо не смогла самостоятельно покинуть стадион после соревнований на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Последние несколько недель было сложно. У меня были очень серьёзные проблемы с лёгкими, и пережить это было нелегко. Это было морально утомительно, потому что ты знаешь, что твоё тело может отказаться от тебя в любой момент», — сказала Миамбо на пресс-конференции.

После соревнования спортсменка сделала круг почёта с флагом на спине, а затем сказала тренеру, что не может дышать. Медицинские работники увезли спортсменку в инвалидной коляске. Миамбо переболела COVID-19 два месяца назад и до конца не восстановилась, из-за чего до сих пор сталкивается с проблемами, в том числе с астмой.