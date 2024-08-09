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Чествование французских спортсменов пройдёт 14 сентября на Елисейских полях

Чествование французских спортсменов пройдёт 14 сентября на Елисейских полях
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что чествование французских спортсменов пройдёт 14 сентября на Елисейских полях после окончания Олимпийских и Паралимпийских игр, сообщает AFP в своём аккаунте в соцсетях.

Олимпиада-2024 завершится 11 августа. Спортсмены из Франции в данный момент занимают четвёртое место в медальном зачёте Игр в Париже. В их активе 14 золотых, 19 серебряных и 21 бронзовая медаль. Это второй результат за всю историю выступлений французских спортсменов на летних Олимпиадах после домашних Игр 1900 года в Париже. Тогда на их счету было 26 золотых, 41 серебряная, 34 бронзовые награды и первое место в медальном зачёте.

Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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