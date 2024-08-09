Губерниев обратился к Петрову перед стартом 1/2 финала в каноэ-одиночке на ОИ-2024

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российского каноиста Захара Петрова перед стартом полуфинала на дистанции 1000 м в каноэ-одиночке.

«Сегодня наш каноист Захар Петров, которому в двойке с Коровашковым совсем немного не хватило до медали, будет соревноваться в олимпийском полуфинале в одиночке!!! В 12:30 заезд!!! Парень огромный молодец, накануне здорово загребал в двойке, теперь надо постараться выйти в финал в одиночке!!! Но конкуренция в каноэ на дистанции 1000 м сумасшедшая!!! Захар, надо пытаться попасть в финал!!! Ты можешь!!! Вперёд!!» — написал Губерниев в социальных сетях.

Напомним, Захар Петров и Алексей Коровашков заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.