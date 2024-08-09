«Лицевая сторона начала отслаиваться». Призёр Игр-2024 раскритиковал качество медалей

Американский скейтбордист, обладатель бронзовой награды Игр в Париже в дисциплине стрит Найджа Хьюстон высказался о качестве медалей Олимпиады-2024.

«Медали выглядят потрясающе, пока новые. Но после того как я поносил свою бронзу с собой, давал друзьям подержать её, она уже явно не такого хорошего качества.

Посмотрите на неё! Даже лицевая сторона начала отслаиваться. Не знаю… Это олимпийские медали, может быть, качество надо улучшить», – написал Хьюстон в своём аккаунте в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Найджи Хьюстона

Фото: Из личного архива Найджи Хьюстона

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.