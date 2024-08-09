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Россиянин Захар Петров вышел в финал соревнований каноэ-одиночек на Олимпиаде-2024

Россиянин Захар Петров вышел в финал соревнований каноэ-одиночек на Олимпиаде-2024
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Российский спортсмен Захар Петров, выступающий в нейтральном статусе, занял третье место в полуфинальной гонке соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 м. Он квалифицировался в финал A, в который проходят по четыре лучших спортсмена из каждого полуфинала.

Победителем заезда стал Мартин Фукса из Чехии, вторым финишировал молдавский каноист Сергей Тарновский. Ещё одним спортсменом, квалифицировавшимся в финал А, стал представитель Венгрии Балаж Адольф.

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. 1/2 финала
09 августа 2024, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Мартин Фукса
Чехия
3:44.69
2
Себастьян Брендель
Германия
3:44.78
3
Исакиас Кейрос дос Сантос
Бразилия
3:44.80

В 14:50 по московскому времени состоится финальная гонка мужских каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров.

В четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финале соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

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