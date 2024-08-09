«Она мне неприятна». Президент ВФГБК — о российской каноистке Ромасенко

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов заявил, что федерация не планировала приглашать на пресс‑конференцию, посвящённую Международным соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Доброй Воли» российскую каноистку Олесю Ромасенко.

— Мы пригласили Захара Петрова, Алексея Коровашкова, а также Ивана Штыля, который не смог принять участия на Олимпиаде вместе с Коровашковым в классической двойке. Кроме того, приглашена генеральный секретарь федерации Елена Исхакова, которая сейчас находится в Париже.

— Олесю Ромасенко вы не планировали пригласить?

— Нет, не планировали.

— Почему?

— Вы хотите с ней пообщаться? Пожалуйста, общайтесь, но мне она неприятна. Спортсмены на соревнования едут бороться. Пересмотрите её заезды, она даже не боролась. Это полное безобразие. Просто ехать и занимать четвёртое место. Лучше бы съездила молодая девушка, которая бы поборолась и получила бы опыт. Но нет, ни сама не буду, ни другим не дам, — приводит слова Архипова «Матч ТВ».

Ранее Евгений Архипов резко высказался в адрес российской каноистки Олеси Ромасенко, заявив, что ей нужно заканчивать с большим спортом.

Напомним, Олеся Ромасенко заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она завершила выступления на Играх в Париже. Первое место в этой гонке заняла украинка Анастасия Рыбачок. Ромасенко – пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира и четырёхкратная чемпионка Европы.