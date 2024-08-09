Вице-чемпионка ОИ-2024 из Южной Кореи упала в обморок на пресс-конференции

Южнокорейская спортсменка вице-чемпионка Олимпийских игр — 2024 в стрельбе Ким Е Джи упала в обморок во время пресс-конференции после прибытия на родину.

Серебряному призёру Игр-2024 в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м стало плохо во время пресс-конференции, которая состоялась в Имсиле (Южная Корея). Ким Е Джи получила необходимую медицинскую помощь и была доставлена в больницу.

Спортсменка получила популярность в соцсетях после выступления на Олимпиаде в Париже в стильном наглазнике для стрельбы. Она — чемпионка мира 2024 года в стрельбе из пистолета на дистанции 10 м с мировым рекордом.

Южнокорейские спортсмены на Олимпийских играх в Париже выиграли три золотые и три серебряные медали в соревнованиях по стрельбе.