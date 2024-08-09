Кыргызстан побил свой рекорд по количеству медалей на одной Олимпиаде. Спортсмены из этой страны завоевали четыре медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Всего на Олимпиадах у страны 11 медалей: одна бронза в Сиднее, одно серебро и две бронзы в Пекине, два серебра и одна бронза в Токио и уже одно серебро и три бронзы в Париже.

Спортсмены из Кыргызстана ещё выступят в соревнованиях по борьбе, лёгкой атлетике и боксу. Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Таблица медального зачёта ОИ-2024