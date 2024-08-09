Стало известно, кто из знаменитостей выступит на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Звёздные музыкальные исполнители Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Выбор этих артистов объясняется тем, что они тесно связаны с США, где в 2028 году пройдут следующие летние Олимпийские игры. В рамках церемонии закрытия состоится передача флага мэру Лос-Анджелеса.

Американский рэпер и актёр Снуп Догг принимает активное участие в продвижении Олимпиады-2024. В день открытия Игр он был участником эстафеты олимпийского огня в одном из пригородов Парижа. Также музыкант регулярно присутствует на различных соревнованиях Олимпиады.

Ранее сообщалось, что в мероприятии также примут участие звёздная певица Тейлор Свифт, режиссёр фильма «Барби» Грет Гервиг, знаменитые актёры Мишель Йео, Райан Гослинг, Ева Мендес и Леонардо Ди Каприо.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 состоится в воскресенье, 11 августа. Мероприятие пройдёт на стадионе «Стад де Франс», который будет преобразован в концертный зал.