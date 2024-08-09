Спортсменка из Индии оспорила в СAS свой недопуск до финала ОИ-2024 из-за перевеса в 100 г

Спортсменка из Индии, занимающаяся борьбой, Винеш Пхогат подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение отстранить её от участия в финале Олимпийских игр — 2024 в Париже по борьбе из-за перевеса в 100 граммов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Первоначально заявитель добивался от специального подразделения CAS отмены оспариваемого решения, назначения повторного взвешивания и признания её подходящей для участия в финале. Однако она не просила о срочном временном взвешивании. Процедура специального судебного заседания CAS является быстрой, но было невозможно вынести решение по существу дела в течение часа, учитывая, что сначала необходимо было заслушать ответчика — Объединённый мир борьбы. Однако процедура продолжается, и заявительница подтвердила, что она добивается отмены оспариваемого решения и просит о награждении её серебряной медалью», — говорится в сообщении.

Пхогат дошла до финала в турнире по борьбе до 50 кг. В среду, 7 августа, её отстранили из-за перевеса в 100 граммов. Сообщается, что в ночь перед турниром спортсменка активно занималась, чтобы согнать вес. Позднее она почувствовала себя плохо из-за обезвоживания и была доставлена в медицинский центр Олимпийской деревни.