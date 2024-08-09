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Японец Сорато Анраку выиграл в финале скалолазания боулдеринга на ОИ-2024

Японец Сорато Анраку выиграл в финале скалолазания боулдеринга на ОИ-2024
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Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже проходит очередной соревновательный день. Японский спортсмен Сорато Анраку стал победителем в финале соревнований по скалолазанию в боулдеринге среди мужчин на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 69.3. Второе место занял американец Колин Даффи (68.3), а тройку лидеров замкнул Тоби Робертс из Великобритании (63.1).

Олимпиада 2024. Скалолазание
Мужчины. Боулдеринг и трудность. Финал. Боулдеринг
09 августа 2024, пятница. 11:15 МСК
Окончено
1
Сорато Анраку
Япония
69.3
2
Колин Даффи
США
68.3
3
Тоби Робертс
Великобритания
63.1

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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