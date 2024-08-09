Японец Сорато Анраку выиграл в финале скалолазания боулдеринга на ОИ-2024

Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже проходит очередной соревновательный день. Японский спортсмен Сорато Анраку стал победителем в финале соревнований по скалолазанию в боулдеринге среди мужчин на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 69.3. Второе место занял американец Колин Даффи (68.3), а тройку лидеров замкнул Тоби Робертс из Великобритании (63.1).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.