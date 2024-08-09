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В Ботсване объявлен выходной в честь первого золота в истории Олимпийских игр

Президент Ботсваны Мокветси Масиси объявил выходной в честь первой золотой медали страны в истории Олимпийских игр. Спринтер из Ботсваны Летсиль Тебого занял первое место на Играх в Париже на дистанции 200 м, опередив титулованных американцев Кеннета Беднарека и Ноа Лайлза.

Президент заявил, что половина пятницы, 9 августа, будет выходным днём, чтобы жители смогли должным образом отметить невероятное достижение своего спортсмена. Празднование первого олимпийского золота ОИ в истории Ботсваны началось в четверг, 8 августа.

Кроме того, 21-летний Летсиль Тебого — первый африканский легкоатлет, ставший олимпийским чемпионом в беге на 200 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.