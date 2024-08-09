Китайские каноистки выиграли золото Олимпиады-2024 в соревнованиях двоек на 500 м

Китайские спортсменки Ксю Шихао и Сунь Менга стали олимпийскими чемпионками в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Второе место заняли украинские каноистки Людмила Лужан и Анастасия Рыбачок. Бронзовые медали завоевали Слоан Маккензи и Кэти Винсент из Канады.

В четверг, 8 августа, в аналогичной дисциплине среди мужчин чемпионами Олимпийских игр также стали китайские каноисты (Лю Хао и Чжу Боуэн). Российские спортсмены Захар Петров и Алексей Коровашков заняли четвёртое место в финальной гонке.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.