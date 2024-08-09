Стала известна цена билетов на церемонию закрытия Олимпиады в Париже

В воскресенье, 11 августа, в Париже (Франция) состоится церемония закрытия Олимпиады-2024. Мероприятие пройдёт на стадионе «Стад де Франс», который будет преобразован в концертный зал.

Цена билетов стартует от € 250 за место на самом верху последнего ряда стадиона. Также есть по € 1600 за билет. Сообщается, что ещё остались билеты по € 600 и € 1100, а также по € 250 с пониженной видимостью.

Церемония закрытия должна состоять из нескольких важных этапов: вынос флагов стран-участниц, парад спортсменов, награждение победителей одного из финальных соревнований, минута молчания, спуск олимпийского флага и передача флага следующим хозяевам летних Олимпийских игр (Лос-Анджелес, США).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.