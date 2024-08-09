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Россиянин Захар Петров занял четвёртое место в соревнованиях каноэ-одиночек на ОИ-2024

Россиянин Захар Петров занял четвёртое место в соревнованиях каноэ-одиночек на ОИ-2024
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Российский спортсмен Захар Петров, выступающий в нейтральном статусе, занял четвёртое место в финальной гонке соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже. Это последнее соревнование на Играх в Париже, в котором участвовал представитель России.

Победителем соревнований стал Мартин Фукса из Чехии, вторым финишировал бразилец Исакиас Кейрос. Молдавский каноист Сергей Тарновский стал бронзовым призёром.

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал A
09 августа 2024, пятница. 14:50 МСК
Окончено
1
Мартин Фукса
Чехия
3:43.16
2
Исакиас Кейрос дос Сантос
Бразилия
3:44.33
3
Сергей Тарновский
Молдавия
3:44.68

Напомним, в четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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