Россиянин Захар Петров занял четвёртое место в соревнованиях каноэ-одиночек на ОИ-2024

Российский спортсмен Захар Петров, выступающий в нейтральном статусе, занял четвёртое место в финальной гонке соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже. Это последнее соревнование на Играх в Париже, в котором участвовал представитель России.

Победителем соревнований стал Мартин Фукса из Чехии, вторым финишировал бразилец Исакиас Кейрос. Молдавский каноист Сергей Тарновский стал бронзовым призёром.

Напомним, в четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.