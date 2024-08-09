Россиянин Захар Петров занял четвёртое место в соревнованиях каноэ-одиночек на ОИ-2024

Российский спортсмен Захар Петров, выступающий в нейтральном статусе, занял четвёртое место в финальной гонке соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже. Это последнее соревнование на Играх в Париже, в котором участвовал представитель России.
Победителем соревнований стал Мартин Фукса из Чехии, вторым финишировал бразилец Исакиас Кейрос. Молдавский каноист Сергей Тарновский стал бронзовым призёром.
Напомним, в четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.
Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 9 августа 2024
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