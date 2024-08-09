Новозеландские байдарочницы выиграли золото Олимпиады в двойках на 500 м

Новозеландские байдарочницы Лиза Каррингтон и Алисия Хоскин стали олимпийскими чемпионками в соревнованиях двоек на дистанции 500 м.
Второе место заняли венгерские каноистки Тамара Чипеш и Алида Гажо. Бронзовые медали завоевали Паулина Пашек и Юлия Хейк из Германии.
Олимпийские игры — 2024, Париж. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарки-двойки, 500 м:
1. Лиза Каррингтон/Алисия Хоскин (Новая Зеландия) – 1.37,28.
2. Тамара Чипеш/Алида Гажо ( Венгрия) +2,11.
3. Паулина Пашек/Юлия Хейк (Германия) +2,18.
Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 9 августа 2024
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