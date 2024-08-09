Британец Робертс стал чемпионом в скалолазании боулдеринга и трудности на ОИ-2024

Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже проходит очередной соревновательный день. Британец Тоби Робертс стал победителем в турнире по скалолазанию боулдеринга и трудности среди мужчин на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 155.2. Второе место занял представитель Японии Сорато Анраку (145.4), а тройку лидеров замкнул представитель Австрии Якоб Шуберт (139.6).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.