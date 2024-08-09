Экс-россиянка Яковлева не прошла в финал командного турнира по гимнастике на ОИ-2024

Экс-россиянка Лидия Яковлева, выступающая за Австралию, не прошла в финал командного турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Результат команды из Австралии — 48,450. В квалификации они заняли 11-е место после Бразилии и Испании.

В финал квалифицировалось восемь команд: Болгария с результатом 70,400, Италия (69,350), Украина (68,950), Франция (68,800), Китай (67,900), Израиль (67,150), Узбекистан (64,000), Азербайджан (62,000).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.