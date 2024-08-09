Все российские спортсмены завершили участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже

Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже все российские спортсмены завершили участие в соревнованиях.

Последним стал Захар Петров, который сегодня в финале одиночного турнира на 1000 м занял четвёртое место. В четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м. Также Олеся Ромасенко не смогла пробиться в полуфинальные соревнования каноэ-одиночек на дистанции 200 м.

В теннисе от России выступили Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Диана Шнайдер с Миррой Андреевой завоевали серебро в паре, заработав единственную медаль для России. В велоспорте выступили Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица. В прыжках на батуте Анжела Бладцева и Евгений Сомов в плавании.