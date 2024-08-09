«На что смог, на то и отработал». Каноист Захар Петров — о финальной гонке на ОИ

Российский каноист Захар Петров прокомментировал четвёртое место в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

— Гонка тяжёлая, соперники очень серьёзные. По ветру могу сказать, немного не в мою пользу был, так как я левый, а ветер правый. А так прохождением доволен, есть куда стремиться.

— Опять шёл вторым всю дистанцию.

— Всю дистанцию, да.

— Финишный спурт был сюрпризом?

— Конечно. Я всю дистанцию, считай, рулился из-за ветра и немного нахватался. Слишком много сил потратил на рулёжку.

— Вы на чеха обращали внимание или на свой график?

— Я шёл своим ходом, ни на кого не смотрел, пытался провести гонку в полную силу.

— На последних метрах понимали, что происходит?

— Конечно, понимал. Последние метров 150 тебя уже вяжет, ты уже не можешь ни руки поднять, ни ноги передвинуть. Ты уже кое-как доходишь до финиша. И я четвёртый.

— Вчера Алексей нецензурно ругался, когда узнал, что четвёртый, сегодня у тебя такие же мысли были?

— Я в принципе ничем не обижен, так как есть куда стремиться. Они те же люди, как и я. Конечно, на медаль настраивался, но случились такие ситуации. На что смог, на то и отработал, — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.