Американец Лайлз не выступит в эстафете 4x100 м из-за подтверждённого ковида

Чемпион Олимпиады-2024 в беге на 100 м американский легкоатлет Ноа Лайлз не выступит в эстафете 4х100 м за сборную США после получения положительного результата теста на COVID-19.

«Сначала хочу поблагодарить бога за то, что он помог мне пройти всю эту Олимпиаду! Во-вторых, хочу поздравить всех с потрясающим олимпийским финалом на 200 м. Наконец-то хочу поблагодарить всех за поддержку. Я верю, что это будет конец моей Олимпиады 2024 года. Это не тот олимпийский, о котором мечтал, но он оставил мне столько радости в сердце. Надеюсь, всем понравилось шоу. Болели вы за меня или против меня, признайте, что смотрели. Увидимся в следующий раз», — написал Лайлз в социальных сетях.

По словам Ноа, он проснулся во вторник, 6 августа, и почувствовал себя ужасно, после чего сделал тест на коронавирус, который оказался положительным.

В забеге на 200 м Лайлз финишировал третьим, хотя мог рассчитывать на большее. Сразу после финиша спортсмену стало плохо. Ноа не смог сам покинуть стадион. Медицинские работники увезли его под трибуны на коляске.