Захар Петров рассказал, какое из двух четвёртых мест на Олимпиаде обиднее

Российский каноист Захар Петров, дважды остановившийся в шаге от медали на Олимпиаде-2024, рассказал, какое из четвёртых мест обиднее.

— Какое четвёртое место более обидное, в одиночке или двойке?

— В одиночке, конечно же, где ты сам за себя. Здесь уже своя работа. На что смог, на то и отработал.

— Ты молодой, это всё равно опыт. Закладываешься уже на Лос-Анджелес?

— Да, через четыре года!

— Надеемся, там уже будет сборная России.

— Надеемся, — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.