Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Захар Петров рассказал, какое из двух четвёртых мест на Олимпиаде обиднее

Захар Петров рассказал, какое из двух четвёртых мест на Олимпиаде обиднее
Аудио-версия:
Комментарии

Российский каноист Захар Петров, дважды остановившийся в шаге от медали на Олимпиаде-2024, рассказал, какое из четвёртых мест обиднее.

— Какое четвёртое место более обидное, в одиночке или двойке?
— В одиночке, конечно же, где ты сам за себя. Здесь уже своя работа. На что смог, на то и отработал.

— Ты молодой, это всё равно опыт. Закладываешься уже на Лос-Анджелес?
— Да, через четыре года!

— Надеемся, там уже будет сборная России.
— Надеемся, — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

Материалы по теме
«На что смог, на то и отработал». Каноист Захар Петров — о финальной гонке на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android