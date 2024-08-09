Каноист Петров рассказал, как участие в двойках сказалось на результате в одиночке на ОИ

Российский каноист Захар Петров рассказал, сказался ли вчерашний финал в двойках на сегодняшнем результате в одиночках на 1000 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Сказалось, что вчера грёб в двойке?

— Да, конечно. Считай, вчера в полную выложился. Сегодня уже встал, всё болело, не так много сил было. Но собрался с силами и показал…

— Может, тогда стоило отказаться от одного вида?

— Нет-нет. У нас просто других вариантов не было. Так и получилось, сначала двойка, потом одиночка, — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Захар Петров занял четвёртое место в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

В четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.