Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Байдарочники из Германии выиграли золото Олимпиады-2024 на дистанции 500 м

Якоб Шопф и Макс Лемке из Германии стали олимпийскими чемпионами в байдарках-двойках на дистанции 500 м.

Второе место заняли представители Венгрии Бенце Надаш и Шандор Тотка. Бронзовые медали завоевали австралийцы Жан ван дер Вестхёйзен и Том Грин.

Олимпийские игры — 2024, Париж. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, байдарки-двойки, 500 м:

1. Якоб Шопф/Макс Лемке (Германия) – 1.26,87.

2. Бенце Надаш/Шандор Тотка ( Венгрия) +0,28.

3. Жан ван дер Вестхёйзен/Том Грин (Австралия) +0,42.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.