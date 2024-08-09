Захар Петров рассказал, поехал бы на ОИ, если бы знал, что займёт два четвёртых места

Российский каноист Захар Петров рассказал, поехал бы на Олимпийские игры — 2024 в Париже, если бы знал, что заработает два четвёртых места.

— Если бы тебе перед Олимпиадой сказали, что будет два четвёртых места, ты бы поехал?

— Конечно, поехал бы, потому что здесь побывать — одно удовольствие. Не каждый сюда попадёт, люди всю жизнь готовятся, тренируются и не попадают. А мне 22 года, и я уже попал.

— В разных источниках разная информация, сколько вам лет.

— 22 мне! — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Захар Петров занял четвёртое место в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

В четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.