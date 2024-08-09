«Они знают, кто мы». Каноист Петров — об отсутствии России как сборной на ОИ-2024

Российский каноист Захар Петров рассказал, повлияло ли на него отсутствие российской сборной на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Сказалось ли на результатах то, что мы тут не как сборная, нет команды, даже слово «Россия» говорить нельзя, поддержки болельщиков нет?

— Ничего страшного, всё равно люди болеют из своей страны. Они знают, кто мы. Ничего страшного нет в этом.

— Тебе вчера много писали в соцсетях с поддержкой?

— Писали, да, поздравления, — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Захар Петров занял четвёртое место в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

В четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.