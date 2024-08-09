Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Они знают, кто мы». Каноист Петров — об отсутствии России как сборной на ОИ-2024

«Они знают, кто мы». Каноист Петров — об отсутствии России как сборной на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Российский каноист Захар Петров рассказал, повлияло ли на него отсутствие российской сборной на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Сказалось ли на результатах то, что мы тут не как сборная, нет команды, даже слово «Россия» говорить нельзя, поддержки болельщиков нет?
— Ничего страшного, всё равно люди болеют из своей страны. Они знают, кто мы. Ничего страшного нет в этом.

— Тебе вчера много писали в соцсетях с поддержкой?
— Писали, да, поздравления, — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Захар Петров занял четвёртое место в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

В четверг, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

Материалы по теме
Захар Петров рассказал, поехал бы на ОИ, если бы знал, что займёт два четвёртых места
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android