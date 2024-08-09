Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Никакого негатива нет». Петров — об поддержке на Олимпиаде в Париже

«Никакого негатива нет». Петров — об поддержке на Олимпиаде в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Российский каноист Захар Петров рассказал, какую поддержку ему оказывала Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), а также поделился, с кем общается на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

- Видел высказывания президента вашей федерации про Олесю...
— Не видел, у меня сейчас всё внимание было на подготовку, прохождение. Я ничего не смотрел, не читал, просто анализировал прохождение.

— А ты от Архипова вообще ждёшь каких-то слов?
— Не знаю, может быть.

— Коровашков сказал, он ему звонил, узнавал, как идёт подготовка, принимал какое-то участие.
— Может быть, звонил, я этого не слышал.

— А с кем здесь общаетесь?
— Здесь у нас есть представитель, Исхакова. Она молодец, всё ведёт, за всем следит, контролирует нас.

— А мешает, что вашего тренера здесь нет?
— Нет, всё нормально, он нас подготовил, подвёл к этим соревнованиям. А здесь уже наша работа — выдать, на что наработали.

— Как со спортсменами из других стран общаетесь, есть ли вообще общение?
— Все дружелюбные, все здороваются. Так мы, конечно, не общаемся, я особо языка не знаю. Здороваются, и всё. Никакого негатива нет, — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Захар Петров занял четвёртое место в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

В пятницу, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Материалы по теме
Захар Петров рассказал, поехал бы на ОИ, если бы знал, что займёт два четвёртых места
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android