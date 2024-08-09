«Никакого негатива нет». Петров — об поддержке на Олимпиаде в Париже

Российский каноист Захар Петров рассказал, какую поддержку ему оказывала Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), а также поделился, с кем общается на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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— Не видел, у меня сейчас всё внимание было на подготовку, прохождение. Я ничего не смотрел, не читал, просто анализировал прохождение.

— А ты от Архипова вообще ждёшь каких-то слов?

— Не знаю, может быть.

— Коровашков сказал, он ему звонил, узнавал, как идёт подготовка, принимал какое-то участие.

— Может быть, звонил, я этого не слышал.

— А с кем здесь общаетесь?

— Здесь у нас есть представитель, Исхакова. Она молодец, всё ведёт, за всем следит, контролирует нас.

— А мешает, что вашего тренера здесь нет?

— Нет, всё нормально, он нас подготовил, подвёл к этим соревнованиям. А здесь уже наша работа — выдать, на что наработали.

— Как со спортсменами из других стран общаетесь, есть ли вообще общение?

— Все дружелюбные, все здороваются. Так мы, конечно, не общаемся, я особо языка не знаю. Здороваются, и всё. Никакого негатива нет, — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Захар Петров занял четвёртое место в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

В пятницу, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.