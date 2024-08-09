«Два четвёртых места, деревянный». Петров — о последнем выступлении россиян на ОИ-2024

Российский каноист Захар Петров рассказал, знал ли он, что выступал последним из россиян на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Знал, что ты выступал последним из россиян на Олимпиаде?

— Конечно же, рад. И в какой-то мере не рад — два четвёртых места, деревянный. Но ничего страшного, готовимся дальше показывать, — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Захар Петров занял четвёртое место в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

В пятницу, 8 августа, Петров в паре с Алексеем Коровашковым заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.