Призёр ОИ-2024 по настольному теннису из Франции предложил сыграть в пинг-понг звезде НБА

17-летний французский спортсмен Феликс Лебрэн, ставший бронзовым призёром Олимпийских игр — 2024 в соревнованиях по настольному теннису, ответил на лестные высказывания о его игре разыгрывающего сборной США по баскетболу Тайриза Халибёртона.

«Настольному теннису в последнее время уделяется всё больше внимания, это чертовски приятно для меня и для развития этого вида спорта во Франции. Это впечатляет. У нас слишком мало возможностей пересечься с баскетболистами НБА. Они много играют в США. Тот факт, что они пришли посмотреть пинг-понг и сказали в соцсетях, что это спорт номер один для них на Олимпийских играх, — это чертовски круто.

Большое спасибо за видео, Тайриз, мне очень приятно знать, что тебе понравился пинг-понг. Надеюсь, что в финале Олимпийских игр будет матч Франция — США. Было бы здорово нам сыграть между собой в настольный теннис. Заходи, когда захочешь, в Олимпийскую деревню, там есть небольшой столик, и мы можем сразиться в эту игру», — приводит слова Лебрэна RMC Sport.

24-летний Халибёртон — баскетболист клуба НБА «Индиана Пэйсерс». В данный момент в составе национальной команды принимает участие в Олимпийских играх – 2024, на которых вместе со сборной вышел в финал соревнований.

Лебрэн завоевал две бронзовые медали на Играх-2024 в Париже. Сегодня, 9 августа, сборная Франции по настольному теннису в матче за третье место обыграла команду Японии — 3:2.