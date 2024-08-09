Сестра спортсменки хотела пройти в Олимпийскую деревню, но оказалась в полиции

Сестра борца из Индии Антим Пангал хотела пройти в Олимпийскую деревню по аккредитации, которую ей одолжила сестра, но оказалась в полицейском участке.

«Мои тренеры разрешили мне поехать в отель, где остановилась моя сестра, так как я плохо себя чувствовала после поражения. Но когда я приехала, мне понадобились некоторые вещи, которые остались в Олимпийской деревне, и так как я не очень хорошо себя чувствовала, я осталась ночевать, а сестра взяла мою аккредитацию, чтобы поехать в деревню. Она спросила, можно ли ей вернуть мои вещи, и у неё забрали аккредитацию и отвезли в полицейский участок для проверки», — приводит слова Пангал RMC Sport.

Представители сборной Индии получили сообщение, где говорилось, что с аккредитацией их спортсмена кто-то пытается проникнуть в Олимпийскую деревню, но этот человек не является обладателем этой аккредитации.