Призёра Токио-2020 арестовали по подозрению в насилии на Олимпиаде в Париже

Египетский спортсмен, выступающий в греко-римской борьбе, Мохамед Эль-Саед был задержан утром в пятницу, 9 августа, властями Парижа по подозрению в насилии сексуального характера около одного из кафе Парижа. Он приставал к женщине, трогая её за ягодицы.

Сообщается, что спортсмен был в состоянии алкогольного опьянения. Эль-Саед, завоевавший бронзу на Играх в Токио, в среду проиграл азербайджанцу Хасрату Джафарову в греко-римской борьбе в весовой категории 67 кг. Его соперник в итоге завоевал бронзовую медаль.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.