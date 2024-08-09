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«Влюблены в Игры и друг в друга». Бах — об Олимпиаде в Париже

«Влюблены в Игры и друг в друга». Бах — об Олимпиаде в Париже
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70-летний президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры — 2024 в Париже — это история любви.

«Эти Олимпийские игры в Париже — история любви. Спортсмены, французы и люди во всём мире влюблены в Игры и друг в друга. Вы можете почувствовать и увидеть энтузиазм, который разделяют все», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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