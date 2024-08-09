Китаянка Ивэнь Чэнь стала олимпийской чемпионкой в прыжках в воду с трамплина 3 м
Поделиться
Китайская спортсменка Ивэнь Чэнь завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трамплина 3 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). За каждый прыжок китаянка получила не менее 70 баллов, в сумме набрав 376,00 балла.
Олимпиада 2024. Прыжки в воду
Женщины. Трамплин 3 м. Финал
09 августа 2024, пятница. 15:55 МСК
Окончено
1
Ивэнь Чэнь
Китай
376.00
2
Мэддисон Кини
Австралия
343.10
3
Яни Чан
Китай
318.75
Серебряную награду завоевала представительница Австралии Мэддисон Кини, она набрала 343,10 балла за пять прыжков. Бронза — у ещё одной китайской спортсменки Яни Чан с результатом 318,75 балла.
Золото Ивэнь Чэнь стало 31-м для сборной Китая на Олимпиаде в Париже. Благодаря этой медали команда Китая вышла на промежуточное первое место в медальном зачёте, обойдя США, у которых 30 золотых наград. Австралия продолжает занимать уверенное третье место в зачёте с 47 наградами, 18 из которых — золотые.
Комментарии
- 9 августа 2024
-
17:59
-
17:54
-
17:54
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:42
-
15:37
-
15:36
-
15:27
-
15:27
-
15:26
-
15:12
-
14:59
-
14:56
-
14:52
-
14:50
-
14:41
-
14:38
-
14:27
-
14:21
-
14:17
-
14:06
-
13:59
-
13:54