Китаянка Ивэнь Чэнь стала олимпийской чемпионкой в прыжках в воду с трамплина 3 м

Китайская спортсменка Ивэнь Чэнь завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трамплина 3 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). За каждый прыжок китаянка получила не менее 70 баллов, в сумме набрав 376,00 балла.

Серебряную награду завоевала представительница Австралии Мэддисон Кини, она набрала 343,10 балла за пять прыжков. Бронза — у ещё одной китайской спортсменки Яни Чан с результатом 318,75 балла.

Золото Ивэнь Чэнь стало 31-м для сборной Китая на Олимпиаде в Париже. Благодаря этой медали команда Китая вышла на промежуточное первое место в медальном зачёте, обойдя США, у которых 30 золотых наград. Австралия продолжает занимать уверенное третье место в зачёте с 47 наградами, 18 из которых — золотые.