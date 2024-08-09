Болгарский тяжелоатлет Насар с мировым рекордом победил на ОИ в весовой категории до 89 кг

Болгарский тяжелоатлет Карлос Май Насар завоевал золото в весовой категории до 89 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Итоговый результат болгарина составил 404 кг — это мировой рекорд.

Серебряную медаль завоевал колумбиец Йейсон Лопес с результатом 390 кг. Бронзовая награда — у представителя Италии Антонио Пиццолато (384 кг).

Это вторая золотая медаль сборной Болгарии на Олимпиаде-2024. У команды Колумбии вторая награда в целом, у итальянцев — 31 медаль. Сборная Италии занимает промежуточное девятое место в медальном зачёте Игр.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.