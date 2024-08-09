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Сборная США по волейболу стала бронзовым призёром Олимпийских игр — 2024

Сборная США по волейболу стала бронзовым призёром Олимпийских игр — 2024
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В Париже (Франция) завершился матч за третье место олимпийского турнира по волейболу среди мужчин. Сборная США в трёх сетах оказалась сильнее национальной команды Италии — 25:23, 30:28, 27:25.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
09 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Италия
Окончен
0 : 3
США
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сангвинетти, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Руссо, Боволента, Порро
США: Андерсон, Расселл, Джендрик II, Дефалко, Кристенсон, Холт, Ма'а, Ешке, Муагутутия, Аверилл, Смит, Шоджи

США вышли из группы С с первого места, набрав восемь очков. В четвертьфинале американцы одержали волевую победу над командой Бразилии, а в полуфинале уступили Франции.

Напомним, завтра, 10 августа, состоится финальный матч соревнований, в котором встретятся сборные Франции и Польши. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Франции, в финале обыгравшие сборную ОКР со счётом 3:2.

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